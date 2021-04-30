Жители Москвы увидят метеорный поток Майские Аквариды Фото: СОЦСЕТИ

Жители Москвы и Московской области смогут увидеть редкое природное явление. В начале мая в столичном небе будет виден звездопад. Пик метеорного потока Майские Аквариды придется на 5 и 6 апреля. Об этом рассказали в Московском планетарии.

Поток был рожден кометой Галлея. Звездопад будет проходить весь месяц, но пиковые даты прогнозируются именно в начале мая. В эти даты возможно увидеть до пятидесяти метеоров в час.

Ожидается, что небесное явление будет хорошо видно. Только луна может несколько помешать наблюдению.

Кстати, это не единственное редкое природное явление, которое произойдет в мае. Двадцать шестого мая ожидается сразу три лунных события — перигей, полнолуние и полное затмение.

Причем россияне смогут увидеть Суперлуну - это будет самая большая Луна в 2021 году.

А вот полную фазу затмения можно будет наблюдать только на Дальнем Востоке, сообщает Подмосковье сегодня.

Ранее сообщалось, что астрономы обнаружили новую звезду в созвездии Стрельца. Новую звезду 25 марта зафиксировала американская автоматизированная система ASAS-SN. Одновременно с этим ее заметил и японский астроном-любитель Хидэо Нишимура. Об этом сообщает телеканал "360".