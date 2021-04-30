Автоэксперт дал совет, как не застрять в 9-балльных пробках перед майскими Фото: Евгения ГУСЕВА

30 апреля столица рискует замереть в 9-балльных пробках. Согласно прогнозу Яндекса, к 18 часам дороги столицы станут красными.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отметил, что в Москве даже временное перекрытие какой-то из дорог фатально сказывается на дорожной ситуации.

- В Москве достаточно перекрыть две улицы, чтобы практически весь город встал. Он построен по принципу колец. Перекрываешь одну радиальную трассу — встает первое кольцо, затем второе и третье, - рассказывает Антон Шапарин телеканалу «360».

Он посоветовал автомобилистам постараться как можно раньше начать движение в сторону дома. Уже во второй половине дня 30 апреля первые заторы начнут образовываться в пределах Третьего транспортного кольца.

Эксперт советует не доверять навигатору, а самостоятельно построить объездной путь.

- Навигатор строит маршрут по основным дорогам, собирая там огромные пробки. А в идеале в пятницу лучше отказаться от личного транспорта. Это позволит сэкономить массу свободного времени, -уверен Шапарин.

- Почему каждая пятница перед длительными выходными стоит? Потому что люди, которые обычно не пользуются авто, выезжают из дома, отправляются по магазинам и едут на дачи. Начался загородный сезон и теперь подобные заторы не будут редкостью, - говорит Шапарин.

Ранее столичный Дептранс предупредил автомобилистов о серьезных заторах на дорогах в пятницу вечером. А еще в ведомстве напомнили, что 1, 3, 9 и 10 мая парковки в Москве будут бесплатными.

С 4 по 8 мая все парковки будут работать платно, сообщает газета "Известия".