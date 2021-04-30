Ректор РХТУ Мажуга: Бизнесу вместе с вузами необходимо воспитывать кадры будущего

Ректор химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга. Фото, Данил ГОЛОВКИН.

Компаниям и предприятиям нужно посмотреть на российских студентов новыми глазами и использовать возможность воспитывать себе готовых сотрудников, которые придут к ним работать. Об этом заявил ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга. Глава одного из крупнейших отечественных вузов уверен, что бизнес должен принимать активное участие в профессиональной подготовке учащихся.

- Произнесенные давно слова о том, что «кадры решают все», сегодня наполняются новым смыслом, - отметил Александр Мажуга. - Решают все молодые перспективные кадры, решают все выпускники, которые готовы работать по специальности. Но не всегда у них получается найти такую работу, за которую еще и будут платить достойную зарплату. Часто слышу о том, что компании смотрят на выпускников вузов как на кота в мешке. А не пора ли изменить ситуацию? Мы должны выстроить новую систему взаимоотношений вузов и предприятий, когда компании знакомятся еще со студентами и фактически вместе с университетами воспитывают своих будущих работников.

Ректор РХТУ привел в пример мировой опыт. Все больше компаний, как крупных, так и небольших, сегодня приходят к выводу, что работа со студентами – это отличная возможность брать к себе на работу готовых профессионалов, уже хорошо знакомых со спецификой производства.

Ранее Александр Мажуга предложил бизнесу активнее финансировать научные исследования. По его мнению, инновационные разработки отечественных университетов необходимо как можно скорее внедрять в реальный сектор экономики. Регулярное финансирование научных изысканий в вузах принесет бизнесу прибыль и увеличит рентабельность предприятий. Руководитель университета имени Менделеева предполагает, что сотрудничество вузов и бизнеса может начаться с совместных стартапов. Компании могли бы открывать их на площадках университетов. Александр Мажуга уверен, что уже через пять-семь лет появятся первые результаты работы, и бизнес получит первую прибыль. Следующим шагом может стать объединение сразу нескольких стартапов в единый научно-исследовательский центр.

Ранее Александр Мажуга заявил о намерении баллотироваться в депутаты Государственной думы РФ. По словам ректора РХТУ, он хочет стать депутатом нижней палаты российского парламента, чтобы исправлять ошибки в развитии медицины, образования и науки. Для этого, считает Мажуга, в нашей стране нужно повысить качество образования и создать все необходимые условия для работы ученых, чтобы талантливые специалисты не стремились уехать за рубеж.