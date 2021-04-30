Тимофей Баженов поддержал планы столичной мэрии по обустройству зеленых зон вдоль магистралей

«Надеюсь, что при посадке молодых деревьев будет учтено, что не все виды растений хорошо переносят агрессивную городскую среду и довольно холодный московский климат. Я как биолог понимаю, что липы клёны, рябины и каштаны чувствуют себя в городе совсем неплохо. А вот дубы и берёзы приспособлены к жизни в нашем огромном мегаполисе гораздо хуже», – сказал Тимофей Баженов.

Ранее власти Москвы объявили о том, что осенью этого года на магистралях столицы обустроят 17 новых зеленых зон. Здесь будут высажены крупноразмерные деревья. Кроме этого, в городе планируется поэтапная высадка более 50 миллионов цветов.

Комментируя планы мэрии, Тимофей Баженов посетовал, что цветы будут радовать жителей и гостей столицы, только если за ними будет надлежащий уход.

«К сожалению, состояние цветочных насаждений в парках, во дворах, вдоль дорог не всегда удовлетворительное. Нужны механизмы общественного контроля за эффективностью расходов на озеленение Москвы», – заявил общественник.