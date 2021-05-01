Специалист отряда ««ЛизаАлерт» дал советы родителям, как обезопасить детей в большом городе

Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов рассказал, как обезопасить детей в условиях большого города. Фото: Пресс-служба «ЛизаАлерт».

Майские праздники в 2021 году станут рекордно долгими: целых десять дней отдыха. Будет много прогулок на свежем воздухе, семейных праздников, увлекательных активностей и… опасностей, которые подстерегают ребенка в мегаполисе. Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов рассказал, как обезопасить детей в условиях большого города.

- Я много лет занимаюсь поисками, но пропавшие дети – особый вызов. Потому что подсознательно ставлю себя на место их родителей, - говорит Олег Леонов. - У меня три дочери. Я думаю о них в те моменты, когда идёт поиск ребёнка. Это страшные ощущения. Инструкторы «Школы «ЛизаАлерт» составили список из пяти главных опасностей, о которых должен помнить каждый родитель. И рассказали, как действовать в этих экстремальных ситуациях.

Ситуация 1. Ребенок пропал из виду в месте большого скопления людей.

Главное - не паниковать, - предупреждают эксперты «ЛизаАлерт». Заранее научите ребенка: в подобных случаях он должен оставаться на месте и громко звать взрослого. Объясните детям, что это экстремальная ситуация, в которой можно и нужно кричать. За помощью обращаться можно только к «безопасному взрослому» - полицейскому в форме или человеку с ребенком.

Ситуация 2. Ребенка пытаются увести незнакомые люди.

Непременно поговорите с ребенком о том, что он ни в коем случае не должен общаться на улице с незнакомыми людьми. И тем более куда-то идти с ними. Выучите вместе с сыном или дочкой фразу: «Мне мама сказала оставаться на месте». Поддаваться уговорам нельзя, даже если ребенок потерялся, и незнакомый взрослый вызвался разыскать родителей, отвести в полицию или домой. В любой ситуации нужно оставаться на месте и ждать близких.

Ситуация 3. Ребенок потерялся в общественном транспорте.

Бывает, что ребенок забегает в вагон метро быстрее родителей – а двери захлопываются, и состав уезжает. В этом случае заранее оговорите с ребенком, что ему следует выйти на следующей же станции и ждать близких на перроне. Если дети остаются одни на остановке автобуса, они также должны ждать, когда родители вернутся обратно. Главное правило: искать детей должны взрослые, а не наоборот. В случае, если ребенок потерялся в метро, он может подойти к красно-синей стойке в центре зала, нажать тревожную кнопку SOS и рассказать диспетчеру, что произошло.

Ситуация 4. Ребенок попал в незнакомый район.

Иногда дети путешествуют одни – например, добираются сами на общественном транспорте к друзьям или на занятия. И могут сесть не в тот автобус. Что делать? Отправляя ребенка куда-то одного, обязательно снабдите его мобильным телефоном и проверьте, достаточно ли на нем заряда. Если на телефоне нет связи или закончились деньги – следует срочно позвонить в службу 112. Этот номер всегда остается доступным. Ребёнок должен назвать имя, фамилию и рассказать о случившемся.

Ситуация 5. Прогулки по стройкам и заброшенным местам.

Все дети жаждут приключений, и стройки, заброшенные дома, свалки манят их, как магнит. Важно заранее обсудить с ребенком опасность таких мест и объяснить, что ничего хорошего в них детей не ждет. В заброшенных или недостроенных зданиях могут прятаться бродяги, цыгане и другие потенциально опасные люди. Либо там могут бродить стаи бездомных собак, способные наброситься и укусить. Опасными могут быть и недостроенные или разрушенные конструкции – они могут обвалиться. Ребёнок должен избегать малолюдных и тёмных мест.

- Самое главное, родители, помните - не существует «правила трёх суток», - советует координатор отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов. - Не теряйте драгоценное время: как только ваш ребенок потерялся или не пришел домой в установленное время, сразу обращайтесь в полицию - заявление о пропаже человека обязаны принять любой момент.

Как только стало понятно, что произошла беда, нужно сразу звонить 112. После этого – в «ЛизаАлерт»: 8(800)700-54-52. Мы всегда готовы помочь.