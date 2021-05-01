Анатолий Вассерман: студенты должны получать стипендии не ниже прожиточного минимума

Известный публицист, эрудит и политический аналитик Анатолий Вассерман. Фото из личного архива.

Стипендии студентов инженерных и технических специальностей необходимо поднять как минимум до 15 тысяч рублей, заявил публицист и политический консультант Анатолий Вассерман. Знаменитый эрудит обратился с открытым письмом к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, руководителю Совета Федерации Валентине Матвиенко и главе Госдумы Вячеславу Володину. В свом послании Вассерман подчеркнул: студенты должны получать стипендии не ниже прожиточного минимума. Увеличение финансирования молодых ученых поддержит учащихся и, в перспективе, остановит печальную тенденцию «утечки мозгов» из России на Запад.

- Важно поощрять интеллектуальный труд, поддерживать научные, инженерные и технические специальности. Остановить «утечку мозгов», тем более что уже сейчас основная масса выезжающих за рубеж надеется вернуться на родину и на ней применять полученный опыт, - отметил Вассерман. - Можно и нужно стимулировать обучающихся, получающих рабочие и технические профессии - платить повышенные стипендии, например, от 15 тысяч рублей. Студент должен учиться, а не думать, как заработать на хлеб.

Публицист уверен: нужно повышать мотивацию для молодых ученых, поскольку грамотные инвестиции в человека принесут многократную прибыль экономике, обществу и государству. Необходимо разработать государственную программу поощрения ученых, которая помимо премий может включать в себя льготы по ипотеке для начинающих специалистов. Кроме того, необходимо поддержать предприятия, принимающие на работу вчерашних студентов. Для них Вассерман предлагает ввести налоговые льготы.

- Молодых ученых нужно поощрять за перспективные или внедренные разработки, премировать суммами, сопоставимыми с зарубежными. Или законодательно закрепить нулевую ипотечную ставку, а также необходимо стимулировать налоговыми льготами высокотехнологичные производства, принимающие на работу вчерашних перспективных студентов, - подчеркнул аналитик.

Накануне, 30 апреля была переиздана книга Анатолия Вассермана «Чем капитализм хуже социализма». В ней политический аналитик рассказал о своей теории новой системы хозяйствования «Социализм 2.0». Экземпляры своего труда с дарственными надписями Вассерман отправил Михаилу Мишустину, Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину.

Ранее публицист назвал проведенную в России пенсионную реформу ошибочной и безосновательной. По мнению аналитика, изменение возраста для начисления пенсии не решает саму проблему, а только отодвигает ее на неопределенный срок. Известный эрудит требует от властей и Госдумы вернуться к прежним возрастным рамкам: 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

Вассерман также выступил с инициативой вернуть россиянам сбережения, «сгоревшие» во время перестройки. Публицист уверен, что государство обязано компенсировать людям вклады, потерянные ими из-за гиперинфляции 90-х. Вассерман предложил выдавать за каждый советский рубль по 500 российских рублей. При этом общая сумма компенсации не должна превышать одного миллиона рублей.