Герой России космонавт Романенко предложил выплачивать по 100 тысяч рублей за трудоустройство военных пенсионеров

Депутат Госдумы, Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко. Фото: Андрей ПЕТРОВ.

Депутат Госдумы, летчик-космонавт Роман Романенко выступил с инициативой ввести сертификаты для военных пенсионеров на первое трудоустройство после увольнения в запас. Герой России предложил выдавать материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. Эти деньги получат работодатели, принимающие к себе на работу военных пенсионеров. Таким образом предприятия и компании смогут компенсировать свои затраты на налоги и социальные выплаты.

- Военные пенсионеры вступают в жизнь «на гражданке» примерно в 50 лет. Они идут трудоустраиваться, но работодатели их берут неохотно – подчеркнул Романенко. - Якобы, кроме как стрелять и бегать, они ничего не умеют. Полученные от государства 100 тысяч рублей работодатель смог бы направить на оплату налогов или соцвыплаты за трудоустроенного военного пенсионера в первые месяцы его работы.

По словам космонавта, у военных пенсионеров часто возникают трудности в адаптации на гражданской жизни. Такие сертификаты станут хорошей материальной поддержкой и стимулом для работодателей принимать на работу бывших военных.

- Им нужно дать время перестроиться, и выплата в размере 100 тысяч будет хорошим подспорьем и стимулом для работодателя трудоустроить бывшего военнослужащего, – считает депутат Госдумы.

Ранее Романенко предложил разработать государственную программу частичной компенсации туристических поездок для пенсионеров. По его мнению, Правительство могло бы увеличить сумму туристического кэшбэка для людей старшего возраста с 20 до 30%. Но главное, считает космонавт, всем без исключения пожилым людям нужно предоставить возможность путешествовать по родной стране. Для этого необходимо ввести ежегодные субсидии, которые позволили бы пенсионерам отправляться в поездки по России.

Романенко также предложил ввести в Москве компенсацию для родителей, возмещающую им половину затрат на занятия детей спортом и на проезд к местам соревнований. Депутат Госдумы считает, что такая мера поддержки семей будет хорошим стимулом популяризации спорта у детей и подростков.

Роман Романенко – летчик-космонавт, полковник Воздушных сил РФ, Герой России. Сын дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Романенко. Романеко-младший провел в космосе 333 дней, совершив два полета на орбиту, а также один выход в открытый космос. Завершив карьеру летчика, в 2015 году был избран депутатом Государственной Думы VI и VII созыва. Романенко представлял Самарскую, Оренбургскую и Ульяновскую области.