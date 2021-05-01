Москвичи провели флешмоб в поддержку инициативы Разворотневой снизить на 30% плату за ЖКХ

Москвичи поддержали инициативу Разворотневой снизить плату за ЖКХ на 30%. Фото: Сергей Харламов

Москвичи провели флешмоб в поддержку идеи председателя Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам ОПРФ и правозащитницы Светланы Разворотневой и призвали снизить на 30% тарифы на услуги ЖКХ. Они вывесили в окнах своих квартир плакаты с надписями "Хватит переплачивать за услуги ЖК. Минус 30%", а также "ЗА Разворотневу. Мы должны платить за услуги ЖКХ меньше".

Правозащитница Светлана Разворотнева. Фото: Екатерина Бибикова

Ранее правозащитница Светлана Разворотнева заявила, что в домах необходимо повысить энергоэффективность, а также призвала отказаться от ежегодного повышения тарифов. Также Разворотнева выступила за упрощение порядка предоставления субсидий на оплату ЖКУ и возможность их получения плательщиками с долгами.

Идею правозащитницы поддержали жители дома.

Ранее правозащитница озвучила ряд мер, которые необходимо предпринять для снижения платы на коммунальные услуги более чем на треть. Фото: Сергей Харламов

- В детстве мы ходили с родителями на первомайскую демонстрацию с самодельными плакатами. Однако сейчас пандемия, демонстрации не проводят. Поэтому договорились в социальных сетях с другими людьми провести такую мирную акцию в надежде быть услышанными, заявил москвич Иван Курочкин и добавил, что жители захотели поддержать Разворотневу, желая снизить плату за коммунальные услуги и улучшить ситуацию в сфере ЖКХ.