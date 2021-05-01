На северо-западе Москвы посадили сирень в память о героях Великой Отечественной войны

В Ландшафтном парке Митино в честь героической победы советского народа в Великой Отечественной войне посадили более 20 видов сирени, сообщил ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга.

- Сегодня мы отдаем дань поколению победителей и нашим ветеранам и высаживаем кусты сирени. В 1945-м году одним из символов Победы стала именно цветущая сирень. В этом году у нас важная историческая дата – 80-летие героической битвы под Москвой. С нее начался трудный путь нашего народа-освободителя. Спасибо за ваш подвиг, - также отметил Мажуга.

Он также рассказал, что цветущая сирень должна украсить главное место отдыха северо-запада Москвы и стать символом цены, заплаченной за защиту России от захватчиков.