Тележурналист Тимофей Баженов призвал верующих быть на Пасху внимательнее

Телеведущий Тимофей Баженов Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Призываю верующих не стоять сегодня в храмах в очередях к столам освящения яиц, творожной пасхи и куличей, чтобы не подвергать ни себя, ни других прихожан риску заражения опасным вирусом.

Ведь после завершения ночной пасхальной службы, в храмах продолжится освящение снеди», – сказал Тимофей Баженов

Тимофей Тимофеевич убежден, что Великая суббота – день, когда мы пребываем в состоянии внутреннего сосредоточения, ожидая Христова Воскресения и ничто суетное не должно отвлекать нас от главного – переживаний событий, которые свершились более двух тысяч лет назад.

Также общественник обратился к верующим старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями с просьбой воздержаться от посещения храмов в связи с продолжающейся эпидемией COVID-19.