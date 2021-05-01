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Общество1 мая 2021 17:29

Тележурналист Тимофей Баженов призвал верующих быть на Пасху внимательнее

Общественник попросил сограждан не отвлекаться на повседневную суету и хозяйственные заботы в завершающий день Страстной недели, быть внимательнее к себе и окружающим
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Телеведущий Тимофей Баженов

Телеведущий Тимофей Баженов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Призываю верующих не стоять сегодня в храмах в очередях к столам освящения яиц, творожной пасхи и куличей, чтобы не подвергать ни себя, ни других прихожан риску заражения опасным вирусом.

Ведь после завершения ночной пасхальной службы, в храмах продолжится освящение снеди», – сказал Тимофей Баженов

Тимофей Тимофеевич убежден, что Великая суббота – день, когда мы пребываем в состоянии внутреннего сосредоточения, ожидая Христова Воскресения и ничто суетное не должно отвлекать нас от главного – переживаний событий, которые свершились более двух тысяч лет назад.

Также общественник обратился к верующим старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями с просьбой воздержаться от посещения храмов в связи с продолжающейся эпидемией COVID-19.