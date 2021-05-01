Анатолий Вассерман: Проведенную в стране пенсионную реформу необходимо отменить

Политический аналитик Анатолий Вассеман 1 мая провел онлайн-лекцию «Чем капитализм хуже социализма». Фото: личный архив А. Вассермана.

Известный публицист Анатолий Вассерман заявил о необходимости отмены пенсионной реформы, увеличившей возраст выхода на пенсию в России. Об этом политический аналитик сообщил 1 мая во время онлайн-лекции «Чем капитализм хуже социализма». По его мнению, реформа была несправедливой, плохо продуманной и ошибочной.

- Повышение пенсионного возраста изрядно разрушает готовность человека трудиться, - считает Вассерман. - Дело в самой нынешней концепции пенсионного обеспечения. Сейчас пенсионный фонд строится с опорой на фонд заработной платы. На мой взгляд, это в принципе неверно, потому что пенсии, даже когда они заработаны нормально, фактически оплачиваются из текущих работ.

По словам аналитика, система пенсионного обеспечения должна опираться на все бюджетные доходы страны. Анатолий Вассерман также настаивает на необходимости вернуться к прежним возрастным параметрам выхода на пенсию. Женщины должны уходить на заслуженный отдых в 55 лет, мужчины - в 60. А если человек хочет вести активную жизнь и работать – это должно быть его личным выбором.

- Следует требовать от Правительства и Государственной Думы возвращения к предыдущим возрастным показателям. Повышение возраста для начисления пенсий - удел тех, кто не умеет правильно организовать хозяйство в государстве, - подчеркнул отметил 68-летний эксперт.

Знаменитый эрудит считает безосновательными аргументы правительства в защиту повышения пенсионного возраста. Вассерман уверен, что пенсионная реформа лишила россиян социальных прав и права на заслуженный отдых. По мнению публициста, изменение возраста для начисления пенсии не решает саму проблему, а только отодвигает ее на неопределенный срок.

Накануне, 30 апреля, был переиздана книга Анатолия Вассермана «Чем капитализм хуже социализма». Политический труд публициста посвящен разработанной им для России новой социально – экономической модели «Социализм 2.0». Вассерман предложил оригинальную концепцию организации социальной системы и экономики России, опирающуюся на высокие технологии. По версии публициста, новая версия хозяйствования будет широко использовать цифровые возможности, благодаря чему в ближайшем будущем все производство окажется в общественной собственности.

Одно из главных условий новой версии социализма — бесплатная медицина и образование, которые государство должно обеспечить своему населению.

- Если эти две возможности безвозмездно обеспечивает государство, то получается наилучшее состояние народа в целом – и по уровню образования, и по состоянию здоровья. А это, в свою очередь, гарантирует несоизмеримо высокий уровень отдачи во всех отношениях, - считает публицист.

Ранее Анатолий Вассерман выступил с инициативой вернуть россиянам сбережения, «сгоревшие» во время перестройки. Публицист уверен, что государство обязано компенсировать людям вклады, потерянные ими из-за гиперинфляции 90-х. Вассерман предложил выдавать за каждый советский рубль по 500 российских рублей. При этом общая сумма компенсации не должна превышать одного миллиона рублей.

Анатолий Вассерман - неоднократный победитель многих интеллектуальных игр, в том числе в клубе «Что? Где? Когда?», одерживавший победы на телеэкране с 1989 году. В телевизионном шоу «Своя игра» одержал пятнадцать побед подряд в 2001—2002 годах и стал лучшим игроком десятилетия в 2004 году. Был одним из основных участников в телеигре «Игры разума». Неоднократно принимал участие в программе «Кто хочет стать миллионером?», где выигрывал разные суммы.