Ректор РХТУ Мажуга презентовал «Карту героев» северо-запада Москвы

Ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга. Фото: Данил ГОЛОВКИН.

Памятную «Карту героев» составили накануне Дня Победы в Северо-Западном округе Москвы. На ней нанесены места округа, названные в честь участников Великой Отечественной войны. Из информации на карте также можно узнать, какой вклад в победу над фашистами внесли разработки советских ученых-химиков. Об этом журналистам 2 мая рассказал ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга.

Глава вуза напомнил, что в Северо-Западном округе столицы расположено больше всего мест, названных в честь героев Великой Отечественной войны. Разработчики карты ставили перед собой цель напомнить москвичам их имена.

- У Победы есть миллионы имен, которые необходимо помнить. В их честь названы столичные площади и проспекты, улицы и бульвары. Больше всего таких мест в Северо-Западном округе, их 27, - рассказал Александр Мажуга. - На улице Героев Панфиловцев находится Тушинский корпус РХТУ. В преддверии Дня Победы вместе с коллегами мы выпустили «Карту Героев», которая не только рассказывает о том, какие места в округе хранят память о Великой Отечественной войне, но и дает возможность узнать о разработках химиков, которые помогли приблизить победу.

В карту включен список наиболее важных открытий, сделанных сотрудниками Московского химико-технологического института (РХТУ) в 30-40-е годы. Например, именно сотрудники института разработали секрет производства пороха для легендарной «Катюши».

Ранее Александр Мажуга высказался за наращивание в стране научных исследований: по мнению ректора РХТУ, это поможет России достичь геополитического лидерства. От того, как дальше будут развиваться научные исследования, зависит положение России в международной политике. Россия первой ответила на вызов пандемии и создала вакцину от коронавируса.

- Мы должны понимать, что это стало возможным благодаря многолетним фундаментальным исследованиям. Это серьезный успех, но впереди мир ждут другие, не менее опасные вызовы. Поэтому следует наращивать наработки, проводить фундаментальные исследования, которые спустя годы приведут к успеху, - отметил Александр Мажуга.

Чтобы российские ученые и дальше проявляли себя в мировой науке, государству необходимо обратить особое внимание на финансирование их исследований и создание комфортных условий работы. Мажуга уверен: для сохранения мирового первенства нужно привлекать новые инвестиции и улучшать условия труда ученых.

- Сегодня государство берет на себя 60-70% расходов на исследовательские работы, доля бизнеса в финансировании российской науки обычно составляет 30-40%, - подчеркнул ректор одного из ведущих вузов России.

Ранее Александр Мажуга заявил о намерении баллотироваться в депутаты Государственной думы РФ. По словам ректора РХТУ, он хочет стать депутатом, чтобы на законодательном уровне исправлять ошибки в развитии медицины, образования и науки. Для этого, считает Мажуга, в нашей стране нужно повысить качество образования и создать все необходимые условия для работы ученых, чтобы талантливые специалисты не стремились уехать за рубеж.