Тележурналист Тимофей Баженов предостерёг клиентов банков от нового вида мошенничества

Тимофей Баженов Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Для обмана людей преступники пытаются использовать новую страшилку, которая постоянно муссируется в российских средствах массовой информации (на телевидении, радио, газетах, в интернете), перспективу возможного отключения от SWIFT в ходе санкционного давления западных стран на Россию», – рассказал Тимофей Баженов.

Ранее появилась информация, что злоумышленники во время телефонных разговоров начали предлагать клиентам банков «защиту» пластиковой карты от блокировки. В ходе диалога мошенники, используя методы социальной инженерии, воровали личные данные и похищали денежные средства доверчивых людей.

Баженов напомнил, что настоящий сотрудник банка никогда не попросит назвать номер или пин-код карты, CVV-код, пароль для входа в личный кабинет клиента или код из СМС-сообщения.

Общественник также призвал быть предельно осторожным при общении по телефону с незнакомыми людьми.