Романенко спрогнозировал высадку первых российских космонавтов на Луну в 2030 году

Летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко. Фото: Андрей ИВАНОВ.

Российские космонавты смогут высадиться на Луне примерно в 2030 году. Подготовка экипажа для первой в истории нашей страны пилотируемой экспедиции на эту планету уже началась, сообщил летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко.

- В России для этого создана специальная программа. Сегодня в отряде космонавтов пополнение, был осуществлен набор именно под лунную программу. Они уже проходят подготовку, которая должна завершиться в ближайшие годы, - рассказал Роман Романенко.

Исследования Луны и космического пространства ведется в интересах всего человечества, и эта экспедиция станет существенным вкладом в мировую науку. Ученые уверены, что на других планетах есть полезные ископаемые, которые могут пригодиться на Земле в случае, если на ней будут исчерпаны все ресурсы. Кроме того, освоение космоса уже сейчас имеет большое значение не только для науки, но и для повседневной жизни людей. Яркий пример тому – спутниковая связь, которой пользуются миллионы абонентов.

- Когда закончится жизнь на Земле и все ресурсы, нам необходимо как-то жить. Вот поэтому мы должны исследовать ближайшие планеты или добывать ресурсы для Земли, - подчеркнул Роман Романенко. - Кроме того, исследования космоса – огромный массив научной информации, той, которая может облегчить жизнь каждому из нас, помочь в рутинных его делах. Это не абстракция, это прикладное знание.

Идея отправить отечественных космонавтов на Луну зародилась еще во времена Советского Союза. В СССР были разработаны «лунные программы», но нашим покорителям космоса так и не удалось приземлиться на эту планету. Последняя советская автоматическая станция на Луну была запущена в 1976 году. Беспилотной станции удалось собрать образцы и доставить на Землю 170 граммов грунта.

Ранее Роман Романенко рассказал, что будет с российским сегментом МКС после 2030 года. По его словам, после отстыковки наша часть станции может продолжить работу. Россия рассматривает возможность использовать свой сегмент МКС в автономном режиме на орбите после того, как срок эксплуатации станции закончится. Об этом Романенко сообщил 12 апреля в День космонавтики во время своей прямой трансляции в Инстаграме.

- Изначально срок эксплуатации МКС продлили до 2024 года, а теперь – до 2030 года. Поэтому мы рассматриваем различные варианты развития космоса после того, как МКС перестанет существовать, - рассказал Роман Романенко. - Отстыковать российский сегмент от МКС возможно только после того, как станция перестанет функционировать.

Летчик подчеркнул, что Россия развивает и другие космические проекты, добиваясь их максимальной эффективности. Например, летательные аппараты будут запускать на орбиту с помощью биотоплива, что снизит воздействие на окружающую среду.

Роман Романенко – летчик-космонавт, полковник Воздушных сил РФ, Герой России. Сын дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Романенко. Романеко-младший провел в космосе 333 дней, совершив два полета на орбиту, а также один выход в открытый космос. Завершив карьеру летчика, в 2015 году был избран депутатом Государственной Думы VI и VII созыва. Романенко представлял Самарскую, Оренбургскую и Ульяновскую области.