Вассерман провел экскурсию по воинскому мемориалу, почтив память героев Великой Отечественной войны

Первая экскурсия проекта «Исторические прогулки» с Анатолием Вассерманом прошла 3 мая на Преображенском кладбище столицы. Фото: Валентина КАРЕЛОВА.

Первая экскурсия проекта «Исторические прогулки» с Анатолием Вассерманом прошла в Москве 3 мая. Известный публицист и политический обозреватель провел ее участников по воинскому мемориалу на Преображенском кладбище и рассказал интересные факты из истории захоронения участников сражений. Лекция завершилась минутой молчания: собравшиеся почтили память героев Великой Отечественной войны.

Место для экскурсии было выбрано не случайно: именно на Преображенском кладбище похоронены многие известные советские военачальники и Герои Советского Союза, благодаря которым стала возможна победа над врагом.

- Здесь находится крупнейшее захоронение наших воинов, погибших в Великой Отечественной войне, большая часть – это люди, погибшие в Битве под Москвой, - рассказал знаменитый эрудит. - Также здесь находится и Вечный огонь, рядом с которым, в память о погибших бойцах, можно позвонить в колокол. Отмечу, что первый Вечный огонь в Москве был зажжен не на Могиле неизвестного солдата в Александровском саду, а именно здесь, на Преображенском кладбище.

Анатолий Вассерман подчеркнул, что накануне Дня Победы нужно обязательно вспомнить тех, кто не дожил до этого светлого праздника, но своими подвигами и трудом приблизил победу.

- Помнить их нужно всегда, но в преддверии Дня Победы особенно не лишне вспомнить тех, кто своими силами и своими жертвами создавал нашу общую победу и сказать о них отдельное доброе слово, - отметил Анатолий Вассерман.

Исторические прогулки с известным эрудитом пройдут с мая по сентябрь в разных уголках столицы. Из-за пандемии коронавируса и противоэпидемиологических мер лекции пока проводятся в составе участников «Академии Вассермана». Расписание дальнейших экскурсий можно будет узнать на официальном сайте Вассермана и на его страницах в социальных сетях.

Напомним, в конце марта известный эрудит, знаток и журналист Вассерман запустил бесплатную образовательную платформу. Новый онлайн проект «Академия Вассермана» предназначен для самообразования, он нацелен на тех, кто хотел бы «прокачать» мозги и научиться использовать свои знания более эффективно. Сейчас на сайте доступны самые разные форматы заданий: обучающие тесты, игры, семинары, лекции и многое другое. Платформа постоянно расширяется и развивается, предоставляя пользователям новые возможности для интеллектуального самосовершенствования.

Кроме того, по инициативе Вассермана в Москве появился дискуссионный клуб «Всё по уму». По замыслу его создателя, клуб должен стать новой общественной площадкой для дискуссий. Главная цель проекта – поиск взвешенных решений по вопросам, беспокоящим сегодня каждого человека. Озвученные в клубе идеи будут выноситься на публичное обсуждение и общими усилиями доводиться до конечного результата. При этом Анатолий Вассерман подчеркивает: экспертом в том или ином вопросе может выступить любой человек.

Напомним, Анатолий Вассерман впервые появился на телеэкране в 1989 году, играя в составе команды Нурали Латыпова в клубе «Что? Где? Когда?». В телевизионном шоу «Своя игра» одержал пятнадцать побед подряд в 2001—2002 годах и стал лучшим игроком десятилетия в 2004 году. Был одним из основных участников в телеигре «Игры разума». Неоднократно принимал участие в программе «Кто хочет стать миллионером?», где выигрывал разные суммы.