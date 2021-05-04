В одном из отелей сети «Вечный зов» в Москве нашли нарушения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Столичные следователи выясняют причины пожара в отеле «Вечный зов на Кожуховской». Минувшей ночью 305 постояльцев услышали пожарную сигнализацию и поспешили на улицу. В нежилом помещении на первом этаже начался пожар.

От угарного газа пострадали семь человек, один погиб.

Как стало известно сайту mk.ru, у владельца бизнеса в Москве два отеля с аналогичным названием. Один печально известен после пожара, второй расположен в Измайловском парке.

Стоит отметить, что второй тоже хорошо знаком проверяющим. МЧС выявляли там многочисленные нарушения правил пожарной безопасности. Три года назад было найдено 53 нарушения. К следующей проверке их число снизилось до 31.

В отеле, что сгорел, пока о выявленных нарушениях пожарной безопасности не известно, но в отзывах постояльцы периодически сообщали, что не работают розетки. Это могло указывать на проблемы с электропроводкой.

Согласно реестру юридических лиц, хозяином гостиницы является 50-летний предприниматель из города Северска Томской области Григорий Семенов. Фирма «Вечный зов» постоянно участвовала в тендерах на размещение в Москве участников различных мероприятий — как взрослых, так и детских.

Старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова подтвердила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека».