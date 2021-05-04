Александр Мажуга назвал историю семьи основой патриотического воспитания молодежи

Ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга. Фото: Даниил ГОЛОВКИН.

Ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга считает, что личная история каждой семьи неразрывно связана с воспитанием чувства патриотизма. Воспоминания о близких, воевавших на полях сражений, должны передаваться из поколения в поколение, чтобы даже спустя годы потомки хорошо знали, какой вклад внесли их родные в Великую Победу.

- Патриотическое воспитание молодого поколения должно опираться на семейные истории, на воспоминания о войне наших родных и близких, - отметил Александр Мажуга. - Так сложилось, что в нашей стране нет ни одной семьи, которую бы не коснулась Великая Отечественная. Уверен, что именно такие личные истории о тех, кто воевал, кто сберег для нас мирное небо, помогут воспитать настоящих патриотов своей Родины. В эти дни мы вспоминаем свои родных, которые прошли дорогами той страшной войны, и говорим слова благодарности за их подвиг.

Глава РХТУ напомнил, что празднование Дня Победы в нашей стране давно стало традицией. Благодаря ей через поколения россиян передается не только историческая правда, но и нравственные ценности, знания и убеждения.

Ранее Александр Мажуга презентовал «Карту героев» северо-запада Москвы. На ней нанесены места округа, названные в честь участников Великой Отечественной войны. Из информации на карте также можно узнать, какой вклад в победу над фашистами внесли разработки советских ученых-химиков. Глава вуза напомнил, что в Северо-Западном округе столицы расположено больше всего мест, названных в честь героев Великой Отечественной войны. Разработчики карты ставили перед собой цель напомнить москвичам их имена. В карту включен список наиболее важных открытий, сделанных сотрудниками Московского химико-технологического института (РХТУ) в 30-40-е годы. Например, именно сотрудники института разработали секрет производства пороха для легендарной «Катюши».

- На улице Героев Панфиловцев находится Тушинский корпус РХТУ. В преддверии Дня Победы вместе с коллегами мы выпустили «Карту Героев», которая не только рассказывает о том, какие места в округе хранят память о Великой Отечественной войне, но и дает возможность узнать о разработках химиков, которые помогли приблизить победу, - рассказал Александр Мажуга.