Лидер общественного движения Тимофей Баженов зарегистрировался на предварительное голосование «ЕР»

Фото: Максим МАНЮРОВ

По словам Баженова, решение ряда значимых для москвичей проблем невозможно без изменения законодательства и принципов работы самой власти, без её кардинального обновления.

«Убежден, во власти, в партии власти нужные новые лица – активные, неравнодушные, честные и открытые люди. Кто не убегает от «острых» проблем, готов работать, засучив рукава, и брать ответственность за результаты. Надеюсь, что с вашей поддержкой в «Единой России» таких людей станет большинство», – обратился Тимофей Баженов к своим сторонникам.

Илья Гращенков – директор Центра развития региональной политики, отмечает, что Баженов связан с округом, не только тем, что там родился и вырос, а ещё тем, что он ведёт серьёзную общественную работу. Движение, которое он создал и возглавляет, значительно увеличивает его электоральную привлекательность.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко говорит, что на его взгляд Тимофей Баженов интересный кандидат именно для Москвы.

«Ибо с одной стороны, это очень яркий журналист, с другой стороны, это человек, который умеет поддерживать очень верную интонацию разговора. Его участие в праймериз добавит яркости и остроты избирательной кампании», – заключает эксперт.

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов подчеркивает, что на предварительном голосовании «Единой России» в Москве партия большинства делает ставку на «новых выдвиженцев» – не политизированных, медийных кандидатов. Регистрация Баженова на праймериз – адекватный ответ на запрос по обновлению власти.

По мнению директора по политическому анализу ИНСОМАР Виктора Потуремского, Баженов один из самых сильных и ярких кандидатов на московских округах в Государственную Думу. К сильным сторонам Баженова эксперт отнёс харизму, яркий образ, погруженность в городскую повестку, близость к проблемам жителей округа.