Диагональные пешеходные переходы в Москве изменят внешний вид Фото: YouTube

В Москве обновят внешний вид диагональных пешеходных переходов. Сегодня они обозначаются сплошной заливкой, а в новом варианте станут пунктирными.

В 2021 году в городе обновят 41 диагональный пешеходный переход. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.

Решения связано не столько с эстетикой, сколько с функциональностью. Из-за большого количества краски ухудшается сцепление с дорогой, поэтому автомобилисты и мотоциклисты могли скользить на проезжей части.

Диагональные переходы организуют на перекрестках, где это особо востребовано гражданами. По ним можно перейти улицу наискосок, так как зеленый свет пешеходам загорается одновременно во всех направлениях, сообщает РИАМО.

После зимы в Москве начался ремонт дороги. На улицах столицы обновляют дорожную разметку.

В первую очередь ремонт ведется на ключевых магистралях, особое внимание уделили дорогам возле садов и школ, больниц, крупных пересадочных узлов и парков, пишет «Москва 24».