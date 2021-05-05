Анатолий Вассерман поздравил 98-летнюю женщину-ветерана с наступающим Днем Победы

Публицист Анатолий Вассерман. Фото из личного архива.

Публицист Анатолий Вассерман поздравил с наступающим Днем Победы ветерана войны Татьяну Николаевну Кузнецову. Неоднократный победитель интеллектуальных игр вручил участнице Великой Отечественной войны цветы, памятные подарки и свою книгу «Чем капитализм хуже социализма» с дарственным автографом. Эрудит пожелал Татьяне Николаевне крепкого здоровья и мирного неба над головой, поблагодарив за подвиг, который защитники Отечества совершили на полях сражений.

- Очень рад, что мне представилась возможность поздравить вас с наступающим праздником - 76-летием Победы в Великой Отечественной войне, - сказал Анатолий Вассерман. - Я горд, что есть такие люди, как вы. Мы благодарны вам всем за мирное небо, отвагу, героизм и мужество. Я родился после войны и, можно сказать, всей своей жизнью обязан ветеранам Великой Отечественной войны, таким как Вы.

Анатолий Вассерман отметил, что ветеранов необходимо окружить особой заботой и вниманием. Участники войны должны чувствовать себя защищенными, получая поддержку и социальные гарантии от государства, интересы и судьбу которого они отстаивали в годы войны.

Татьяна Николаевна живет в районе Ивановское Восточного округа столицы. Анатолий Вассерман пришел с поздравлениями к ней домой, соблюдая все необходимые меры предосторожности, связанные с пандемией коронавируса. 9 мая участница войны отметит не только День Победы, но и свой день рождения – ей исполнится 99 лет. Татьяна Кузнецова родилась 9 мая 1922 года в деревне Тарасовка Куйбышевской области. Ушла на фронт в 19 лет. Закончив курсы снайперов, Татьяна была призвана в действующую армию на Юго-Западный фронт. Затем служила наводчицей в зенитно- артиллерийском полке, стала участницей боев за освобождение Киева. За свой героизм Татьяна Николаевна награждена медалью Жукова, Орденом Отечественной войны первой степени и юбилейными медалями.