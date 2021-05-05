Мажуга: в каждом районе Москвы должна быть экспозиция, которая расскажет о подвиге москвичей в годы ВОВ

Ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева Александр Мажуга. Фото: Даниил Головкин.

Ученый Александр Мажуга накануне Дня Победы выступил с инициативой: ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева предложил москвичам организовать в каждом районе города сбор документов и исторических свидетельств о Великой Отечественной войне. Такие экспонаты станут частью уникальной экспозиции, из которой молодежь сможет больше узнать о подвигах жителей Москвы в военное время.

- Защищать Родину от немецко-фашистских захватчиков отправились более миллиона москвичей, десятки тысяч жителей нашего города воевали в партизанских и диверсионных отрядах. Они стали участниками всех крупных операций Красной армии, сражались, не жалея жизни: погиб практически каждый третий из них. 146 из них были удостоены звания Герой Советского Союза, - подчеркнул Александр Мажуга. - Именно поэтому необходимо в каждом районе организовать сбор исторических документов, которые помогли бы больше узнать о подвиге людей в годы войны.

На территории каждого из сокругов столицы происходили события, оставившие свой след в истории войны. Москвичи приближали победу своим трудом и сопротивлением врагу. Глава РХТУ напомнил, что на землях современного Северо-западного округа столицы между деревнями Спас и Щукино на берегах Москвы-реки располагался взвод аэростатного заграждения.

- В Митине расположился полк, который прикрывал столицу на северо-западном направлении, там же были организованы медсанчасть и госпиталь. А Строгино стало одним из форпостов, который отражал атаки немецкой авиации, - рассказал ректор РХТУ.

Конечно, в наши дни мало что в облике современных округов столицы напоминает о тех событиях. Поэтому, подчеркнул Александр Мажуга, так важно собрать и сохранить свидетельства военных лет, чтобы молодое поколение могло познакомиться с их историей.

Ранее Александр Мажуга презентовал «Карту героев» северо-запада Москвы. На ней нанесены места округа, названные в честь участников Великой Отечественной войны. Из информации на карте также можно узнать, какой вклад в победу над фашистами внесли разработки советских ученых-химиков. Глава вуза напомнил, что в Северо-Западном округе столицы расположено больше всего мест, названных в честь героев Великой Отечественной войны. Разработчики карты ставили перед собой цель напомнить москвичам их имена. В карту включен список наиболее важных открытий, сделанных сотрудниками Московского химико-технологического института (РХТУ) в 30-40-е годы. Например, именно сотрудники института разработали секрет производства пороха для легендарной «Катюши».

- На улице Героев Панфиловцев находится Тушинский корпус РХТУ. В преддверии Дня Победы вместе с коллегами мы выпустили «Карту Героев», которая не только рассказывает о том, какие места в округе хранят память о Великой Отечественной войне, но и дает возможность узнать о разработках химиков, которые помогли приблизить победу, - рассказал Александр Мажуга.