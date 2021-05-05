Лидер общественного движения Тимофей Баженов возложил цветы к мемориалу «Вечным Сынам Отечества»

«Верю, что нынешняя молодёжь достойна наших отцов и дедов, и чтобы не выпало на их долю, они с честью вынесут любые испытания. Важно, чтобы они помнили свою славную историю, и перед их глазами всегда было напоминание о нашей Великой Победе», – сказал Тимофей Баженов.

Памятная композиция находится в Марфино, у школы № 1494 и представляет собой обелиск с каменной стеной, который копирует руины поверженного Рейхстага.

В возложении приняли участие Сергей Корышев – директор ГБОУ Школа № 1494, Зинаида Авдошкина – председатель совета депутатов округа Марфино, председатель Совета ветеранов Раиса Мухина.

Участники возложения выразили надежду на то, что на земле больше никогда не произойдёт такой общечеловеческой трагедии как мировая война.