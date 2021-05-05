Москвичка забыла сумку с 300 тысячами рублей в машине таксиста-полицейского Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москвичка забыла в машине таксиста сумку, в которой находилось более 300 тысяч рублей. Женщина поняла, что лишилась всех денег, когда завершила поездку и вышла из авто.

Попытки связаться с водителем такси не принесли результата, и тогда перепуганная москвичка поспешила в полицию.

Она записала заявление о пропаже сумки с деньгами и попросила стражей порядка помочь в поиске водителя.

В отличие от пассажирки, полицейским удалось оперативно связаться с таксистом. Мужчина приехал в отделение и привез забытую сумку.

Оказалось, что он не видел оставленные вещи, а когда с ним связались стражи порядка, поспешил вернуть вещи. В сумке было 197 000 рублей и 1600 долларов США (примерно 119 000 рублей).

Как стало известно Life.ru, водитель такси оказался полицейским. Он подрабатывал таксистом на машине брата в свободное от службы время.

Тем не менее, старшего сержанта ждет проверка на предмет кражи, ведь по заявлению, которое было написано женщиной, силовики обязаны провести проверку.