Светлана Разворотнева поздравила 101-летнюю женщину-ветерана с Днем Победы

Необычная акция прошла 5 мая в столичном районе Нагатино-Садовники: накануне Дня Победы ее участники приехали поздравить ветеранов на технике времен Великой Отечественной войны. Идея оригинального поздравления принадлежит правозащитнице, члену общественной палаты РФ Светлане Разворотневой. Ее инициативу поддержали творческие и военно-патриотические коллективы района.

Участники акции подъехали к домам ветеранов на технике военных лет в сопровождении байкеров из мотоклуба «MOTO CRAFT». Во дворах защитников Отечества в почетном карауле выстроились знаменосцы и юнармейцы, звучала музыка военных лет. Импровизированной сценой стал борт военного автомобиля КАМАЗ. Любимые песни ветеранов исполнили лауреат международных и Всероссийский вокальных конкурсов 7-летняя Ксения Соснова и военнослужащие Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия Анна Корнилова и Сергей Сажин. Вокалистам аккомпанировал джаз-бенд A'melon. В финале в небо взмыли белые голуби: птиц, символизирующих мир, выпустили в знак памяти о героях Великой Отечественной войны.

- К сожалению, из-за продолжающейся пандемии, не многие из ветеранов смогут принять участие в праздничных мероприятиях празднования Дня Победы. Поэтому наш долг – поблагодарить каждого из них лично и сделать все возможное для того, чтобы они чувствовали нашу любовь, поддержку и огромную благодарность за проявленный героизм, - подчеркнула Светлана Разворотнева.

Слова благодарности, цветы и подарки в этот день предназначались 94-летнему Ивану Базыку, 96-летнему Ричарду Габуния и 101-летней Анне Мордасовой. Старшина второй статьи ВМФ Иван Кононович Базык служил на флоте радистом-шифровальщиком. За свои военные заслуги награжден орденом «За Победу над Германией». Ричард Ипполитович Габуния на войне командовал пулеметным взводом. Был тяжело ранен, контужен. Выписавшись из госпиталя, участвовал в освобождении Праги, дошел до Берлина. После войны Ричард Ипполитович посвятил свою жизнь медицине, он - доктор медицинских наук, профессор, много лет проработал в отделе лучевой диагностики Российского онкологического центра им. Н.Н. Блохина РАМН. Анне Савельевне Мордасовой в ноябре исполнился 101 год. С 1942 года юная Аня служила в войсках МПВО Москвы, работала медсестрой в госпитале Юго-Западного фронта.

Искренние поздравления тронули ветеранов до слез.

- Я счастлива, я плачу и очень вас благодарю! Вы все очень добрые и хорошие, спасибо вам за этот праздник, - сказала собравшимся Анна Савельевна.

По словам Светланы Разворотневой, ужасы войны и преступления нацизма должны стать для человечества страшным уроком, чтобы ничего подобного не повторилось на Земле. Правозащитница поздравила ветеранов с праздником и пожелала им крепкого здоровья и долгих лет жизни.

- Мы – наследники Великой Победы, навсегда сохраним в своем сердце подвиг героев, спасших мир от фашистской угрозы, - подчеркнула Светлана Разворотнева. - Наши ветераны ковали победу, спасали народы, обреченные на гибель, освобождали города и страны. Мы должны помнить об этом и передать эту память потомкам.