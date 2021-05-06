«Желтый уровень» погодной опасности продлили в Москве из-за сильного ветра

В Москве и Московской области продлен «желтый» уровень погодной опасности. Ранее жителям региона рекомендовали соблюдать правила безопасности и не покидать дома без лишней необходимости до конца дня 6 мая.

Теперь, согласно прогнозу синоптиков, ситуация усугубилась. Угроза сохранится до 21:00 7 мая. В Гидрометцентре прогнозируют сильный ветер, местами порывы могут достигать 15-17 метров в секунду.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду, сообщает РИАМО.

Ветреная погода ожидается на всей территории ЦФО, за исключением Воронежской, Рязанской и Тверской областей.

6 мая в Московском регионе ожидается кратковременный дождь, который будет сопровождаться сильными порывами ветра. Температура воздуха прогреется до 17 до плюс 19 градусов тепла.

7 мая погода несколько улучшится, ветер утихнет до 15 метров в секунду. Станет чуть прохладнее: в дневные часы до + 14… +16 тепла, а в ночные до +5 … +7 тепла, сообщает "Москва 24".