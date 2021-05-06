Анатолий Вассерман поддержал законопроект об автоматическом начислении пенсий по инвалидности

Публицист и политический аналитик Анатолий Вассерман. Фото: личный архив А. Вассермана.

Публицист и политический аналитик Анатолий Вассерман поддержал законопроект, после принятия которого пенсии и социальные выплаты инвалидам будут начисляться автоматически, без хождения по инстанциям и предъявления справок. Документ уже находится в Госдуме и, по мнению знаменитого эрудита, должен быть утвержден как можно быстрее. «Люди – не курьеры между ведомствами», - заявил Вассерман, призвав власти сократить бюрократию.

Напомним, сейчас для назначения некоторых пенсионных выплат гражданам необходимо лично обращаться с заявлениями в территориальные органы ПФР. Политолог уверен, что новые поправки в закон существенно облегчат жизнь россиян.

- Если в базе данных одного из ведомств уже есть сведения о ком-то или о чем-то, то другие инстанции не должны запрашивать их у тех людей и организаций, к которым эти сведения относятся, - подчеркнул Вассерман. - Пусть обращаются в соответствующие инстанции напрямую, они должны работать самостоятельно между собой. Люди – не курьеры между разными ведомствами.

Законопроект предлагает: после того, как данные гражданина будут занесены в федеральный реестр людей с инвалидностью, информация будет автоматически переправляться в Пенсионный фонд России. После этого сотрудники Пенсионного фонда должны будут в течение пяти дней отправить извещение о назначении пенсии. Анатолий Вассерман считает, что такой механизм будет наиболее эффективным, потому что чиновники, обладая всеми необходимыми документами, перестанут нагружать людей дополнительными задачами.

Ранее Анатолий Вассерман заявил о необходимости отмены пенсионной реформы, увеличившей возраст выхода на пенсию в России. По его мнению, реформа была несправедливой, плохо продуманной и ошибочной. Знаменитый эрудит считает безосновательными аргументы правительства в защиту повышения пенсионного возраста. Вассерман уверен, что пенсионная реформа лишила россиян социальных прав и права на заслуженный отдых. Изменение возраста для начисления пенсии не решает саму проблему, а только отодвигает ее на неопределенный срок. Вассерман настаивает на необходимости вернуться к прежним возрастным параметрам выхода на пенсию. Женщины должны уходить на заслуженный отдых в 55 лет, мужчины - в 60. А если человек хочет вести активную жизнь и работать – это должно быть его личным выбором.

Политический аналитик также выступает против введения четырехдневной рабочей недели. Публицист прокомментировал этот проект после того, как заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что перевод России на четырехдневную рабочую неделю можно начинать постепенно, «в масштабах эксперимента в целом регионе, в группе компаний». Вассерман уверен: прежде чем переходить к практическому воплощению такого эксперимента в жизнь, необходимо проанализировать все возможные последствия. Аналитик предупредил, что введение четырехдневной рабочей недели может ударить по заработкам россиян. По его мнению, прежде чем внедрять такой эксперимент в масштабах всей страны, необходимо все тщательно взвесить и просчитать.