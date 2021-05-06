Пример для подражания: директор ресторанного гида Michelin оценил гастрономический потенциал Москвы

В Москве сегодня работают более 15 тысяч заведений общепита. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ресторанный гид Michelin – непререкаемый авторитет в мире высокой кухни. Попасть в заветный рейтинг мечтают все гастрономические заведения планеты. Скоро первый путеводитель Michelin появится и в Москве. Во время онлайн-брифинга, посвященного подготовке нового гида по московским ресторанам, международный директор Michelin Гвендаль Пулленек поделился своими впечатлениями об искусстве российских шеф-поваров. По его мнению, Москва по праву заслуживает звания одной из кулинарных столиц планеты.

Международный эксперт отметил устойчивое развитие московского ресторанного бизнеса. Гвендаль Пулленек считает, что за последние годы в российской столице появилось немало заведений с интересными концепциями и кухней, заслуживших звезды Michelin.

- За последние дни мы увидели столько талантливых поваров, преданных своей профессии, творящих кулинарные шедевры. Они обязательно должны быть в кулинарной подборке, - уверен Пулленек. - В этом и состоит цель гида Michelin – подсвечивать на карте такие места, где люди могут получать гастрономическое удовольствие.

В международный рейтинг Michelin попадают рестораны, получившие одобрение лучших кулинарных экспертов планеты. В команду гида Michelin входят профессионалы, получившие как минимум десятилетний опыт в этой индустрии. Причем один и тот же ресторан могут посещать разные инспекторы. Потом они обсуждают все увиденное и съеденное, чтобы решить: достойно заведение звезды Michelin или нет.

- Москва по праву заслуживает того, чтобы светиться на карте, как одна из кулинарных столиц нашей планеты. Для нас выбор Москвы, как нового места для гида Michelin 2021 года – важный шаг, но, возможно, это лишь первый шаг к тому, чтобы в российской столице появлялось как можно больше «звездных» ресторанов. Это очень хороший пример и для других городов, - подчеркнул Международный директор гида Michelin.

Россия станет 33 страной, где выпускается гид Michelin. А Москва будет первым в СНГ городом с гастрономическими заведениями, отмеченными звездами ресторанных экспертов. Первый выпуск рейтинга и вручение звезд Michelin пройдет уже в 2021 году.

В Москве сегодня работают более 15 тысяч заведений общепита. За последние годы их число выросло почти в 2,5 раза. Еще в 2009 году ресторанов, кафе и закусочных в столице было всего 6 тысяч. Сразу два московских заведения входят в ТОП-50 лучших ресторанов планеты - World s 50 Best Restaurants. Это ресторан «White Rabbit» (он стоит на 13-й строчке мирового рейтинга) и «Twins Garden» (19-е место). В нескольких других москвоских заведениях работают шеф-повара, ранее представлявшие рестораны со звездами Michelin.

При поддержке правительства Москвы появилось много новых уютных сезонных кафе. В центре города активно развиваются гастрономические кварталы: Камергерский переулок, улицы Пятницкая, Кузнецкий Мост, Сретенка и Большая Дмитровка. В столице создаются целые гастрономические кластеры, например, «Депо».

Появилась еще одна положительная тенденция: крупный бизнес начал вкладываться в реконструкцию старых сельскохозяйственных рынков Москвы, построенных еще во времена СССР, создавая на них современные и комфортные гастромаркеты. Теперь это не только торговые ряды, но и рестораны, кафе, площадки для досуга и общения, объединенные под одной крышей. Москвичи приходят сюда, чтобы попробовать кухни разных стран мира, пообщаться и приятно провести время. За последние годы второе рождение пережили Даниловский, Москворецкий, Велозаводский и Зеленоградский рынки, скоро будет реконструирован Кунцевский рынок. Здесь горожане могут купить свежие фермерские продукты и деликатесы, а затем перекусить на удобных фуд-кортах. Всего в Москве работает около 30 обновленных рынков и фудкластеров.