Тимофей Баженов: «Большая часть москвичей не знает о вкладе тружеников тыла в победу над фашизмом»

Волонтёры движения Тимофея Баженова вышли на улицы столицы с вопросами о том, что помнят москвичи о вкладе тружеников тыла в победу. Фото: Максим Манюров

Участниками движения задавались вопросы на знание того является ли Москва является городом-героем, за что присваивалось это звание, смогли бы нынешние москвичи вновь заслужить такое звание для столицы.

Согласно данным опроса, проведенным участниками движения, не все москвичи хорошо помнят, как и в каких условиях ковалась победа над фашистским зверем.

Почти все опрошенные вспомнили главную установку героев тыла «Всё для фронта! Всё для Победы!».

У многих на слуху крылатая фраза «Ни шагу назад – за нами Москва!» Большинство знают, что Москве присвоено звание города-героя.

Однако, когда это произошло, и почему, почти никто не знает, а цифры вклада жителей столицы в оборону никто не вспомнил.

Звание «Город-Герой» присваивалось городам Советского Союза, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Москва удостоилась этого звания 8 мая 1965 года.

На ближних подступах к Москве и в самом городе жители своими руками возвели: 676 километров противотанковых рвов, 445 километров эскарпов и контрэскарпов, 410 километров надолбов, 1400 километров лесных завалов.

Кроме того, они установили свыше 1350 километров проволочных заграждений, более 46 000 противотанковых ежей, около 31 000 огневых точек (доты, дзоты, ЖБОТ) и 10 километров баррикад.

Москва являлась крупнейшим транспортным узлом, представляла из себя главный центр по лечению раненых (около 200 госпиталей).

Мало кто вспомнил, что советская артиллерия выпустила по неприятелю 87 миллионов снарядов и мин, собранных руками московских рабочих. Каждый восьмой советский самолёт и каждый третий пистолет-пулемёт Великой Отечественной войны вышли из цехов столичных заводов.

Результат опроса показал, что сведения о подвигах героев тыла у более старшего поколения носят характер общий, фрагментарный характер. А молодёжь об этом имеет практически не имеет представления.

Лидер общественно движения Тимофей Баженов предложил устраивать в школах и вузах дни лекции памяти, где медийные персоны и известные личности рассказывали бы молодёжи о подвиге народа и славных страницах нашей истории.