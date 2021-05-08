Тимофей Баженов: «8 мая – символ трудовой доблести москвичей»

Тимофей Баженов. Фото: Максим Манюров

«В столице каждый год отмечают 9 мая, совершенно забыв о другой годовщине – 8 мая 1965 года, когда Москве было присвоено звание города-героя. Мы помним героев фронта, но о героях тыла вспоминаем весьма редко, а ведь их вклад в общую Победу не оценим», – сказал лидер общественного движения Тимофей Баженов.

Он напомнил, что накануне войны в Москве работало 475 крупнейших предприятий страны, 15 процентов всего промышленного производства СССР. Трудилась же столица так, что из каждых 100 боевых самолетов, выпущенных в СССР за годы войны, семь были сделаны руками москвичей, каждый четвертый снаряд, каждый третий миномет и каждый второй автомат прибывали на фронт прямо из столичных заводов.

Около 600 тысяч жителей Москвы и области работали на строительстве оборонительных укреплений. За годы войны в Москве и ближайших пригородах 200 военных госпиталей, в том числе 69 крупных — в самой столице. В госпиталях работали на добровольной основе 200 тысяч москвичек, в том числе 13 тысяч школьниц. Благодаря их заботе и труду более 80 процентов раненых и больных бойцов, проходивших лечение в столице, вернулись в строй.

Мы чествуем воинов-героев прошлого, но так мало достается внимания героям труда. А ведь именно трудящиеся столицы заслужили для своего города звание города-героя.

«Смогла ли Москва, случись снова такая война, снова заслужить это звание горда-героя? Большой вопрос.

Может быть хотя бы поэтому стоило бы чаще вспоминать именно 8 мая, как символ трудовой доблести москвичей в года войны, доблести, на которую и стоило бы прежде всего равняться сейчас нынешнему поколению москвичей», – заключил журналист.

Напоминаем, что ранее волонтёры движения Тимофея Баженова провели опрос среди москвичей на предмет того, что они знают о трудовом подвиге Москвы, о героях тыла. Результата опроса показали, что большинство опрошенных имеют об этом весьма смутные представления.