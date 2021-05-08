Ветераны должны чувствовать заботу государства постоянно, не только 9 мая - доктор Румянцев

Основатель Центра имени Д. Рогачева, доктор медицинских наук, член президиума РАН Александр Румянцев. Фото: Ольга Макарова

Основатель Центра имени Д. Рогачева, доктор медицинских наук, член президиума РАН Александр Румянцев заявил, что ветераны нуждаются в заботе и внимании государства не только 9 мая.

“В День Победы государство устраивает парады, концерты, помогает ветеранам материально. Это великий праздник, так и должно быть. Искренне поздравляю всех россиян с этим великим днем. Но, к сожалению, порой чиновники забывают, что в году есть еще 364 дня. Получается грустно - поздравили, подарили подарки и забыли на целый год. Государство должно поддерживать ветеранов постоянно”, - сообщил Румянцев журналистам kp.ru.

По словам доктора, государство должно организовывать постоянные программы поддержки, в том числе предоставление бесплатного санаторно-курортного лечения. Он отметил, что также необходима и регулярная материальная помощь, бесплатные лекарства и медицинское наблюдение.