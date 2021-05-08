Летчик-космонавт Романенко поздравил ветерана, ставшего «талисманом» Победы для однополчан. Фото: Иван Степанов.

Герой России, летчик-космонавт, полковник ВС РФ Роман Романенко поздравил с годовщиной Великой Победы ветерана войны, летчика-испытателя Мора Вольфовского, посвятившего свою жизнь защите воздушных границ России.

В юности будущий штурман героически противостоял захватчикам во время обороны Москвы в 1941 году. Необычное имя стало «талисманом» для однополчан и судьбоносным для врагов Отечества.

В 1944 году Мор Вольфовский окончил Высшее военное авиационное Краснознаменное училище штурманов дальней авиации. Участвовал в сражениях на Дальнем Востоке, служил в Бобруйске и Полтаве, под Киевом и Энгельсе, Арктике и Заполярье.

Сослуживцы называли его «смерть врагам» за бесстрашие героизм и мужество. Мор награжден Орденом Отечественной войны II степени, Орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией», «За оборону Москвы», «За победу над Японией». В 1979 году он завершил службу в звании полковника.

Сослуживцы называли Мора «смерть врагам». Фото: Иван Степанов.

"Пока у нас есть возможность поблагодарить ветеранов лично, необходимо это делать", - подчеркнул Романенко.