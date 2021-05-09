Пятиметровая «Стена Победы» появилась в Воронцовском парке Москвы

Фото: Ольга Макарова

В воскресенье, 9 мая 2021, волонтёры развернули пятиметровую «Стену Победы» в Воронцовском парке Москвы. Все жители столицы могут написать на ней слова благодарности для ветеранов Великой Отечественной войны.

"Стену Победы" возвели по инициативе детского онколога-гематолога Александра Румянцева. Она оформлена под знаменитую стену поверженного Рейхстага.

Фото: Ольга Макарова

- К сожалению, в этом году из-за санитарно-эпидемиологических ограничений мы не смогли встретиться и вместе пройти в «Бессмертном полку» по улицам Москвы с портретами родных, подаривших нам Победу. Для того, чтобы в это непростое время объединиться и выразить свое уважение и благодарность родным ветеранам, вместе с моей командой мы развернули в Воронцовском парке «Стену Победы», – сообщил главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев.

Врач также рассказал, что примет участие в онлайн-акции "Бессмертный полк" с портретом своего отца Григория Моисеевича.

Фото: Ольга Макарова

- Оба моих родителя – фронтовики: папа был танкистом, мама лечила раненых солдат. День Победы с детства для меня один из главных праздников, второй день рождения, потому что он подарил нам мирную жизнь, - рассказал Румянцев.

Фото: Ольга Макарова

Напомним, в апреле-мае 1945 года, когда советская армия взяла Рейхстаг, солдаты оставили на его стенах обращения к землякам и однополчанам, расписали стены названиями родных городов, деревень и указывали, сколько километров прошли до Берлина. Расписанные советскими солдатами стены Рейхстага стали символом победы советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.