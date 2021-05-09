Тимофей Баженов предложил делать уроки о войне с участием звёзд

Тимофей Баженов. Фото: Максим Манюров

«Из недалёкого прошлого мы можем вынести три главных урока. Нацизм в любых его проявлениях – смертельно опасная болезнь, которая может привести к уничтожению миллионов людей. Война – это трагедия, и всеми силами надо стараться её не допустить. И наконец, только единство народа может противостоять внешней агрессии. Что бы ни случилось, какие бы беды бы не грозили России, какие бы испытания не выпадали на долю народа – когда мы едины, то мы непобедимы», – убежден лидер общественного движения.

По его словам, крайне важно помнить об этих уроках, и передавать их из поколения в поколение.

Также Тимофей Баженов сказал, что самым ярким историческим примером сплочённости российского народа, конечно, стала Великая Отечественная война.

В советский период истории нашей страны с целью патриотического воспитания в школы приходили ветераны войны. Они были живыми свидетелями смертельных битв с фашизмом и пользовались непререкаемым авторитетом у подрастающего поколения.

В наше время эту роль могли бы взять на себя известные политики и звёзды шоу-бизнеса. Они также могут выступать с лекциями по истории нашей великой державы в школах и вузах.

«Сухая и неинтересная подача фактов из учебников вряд ли сможет заинтересовать нынешнюю молодёжь. Другое дело, когда кто-то из медийных персон приводит факты из истории страны в преломлении к трагедии своей семьи, которая пожертвовала всем ради Великой Победы. Уверен, что это будет интересно и подрастающему поколению и самим выступающим», – высказал своё мнение известный тележурналист.

Он добавил, что в качестве эксперимента можно было бы также организовывать просмотр советских кинолент о войне, например, фильма «Офицеры». А после сеанса объяснять школьникам и студентам смысл, содержание и патетику кинокартины.

Акция «Бессмертный полк» возродила интерес молодёжи к великой истории России. Однако разовых мероприятий для воспитания молодежи явно недостаточно. Очевидно, патриотическое воспитание должно быть системным и последовательным.

В рамках этого проекта Тимофей Баженов прочитает лекции на тему славного исторического прошлого страны в ряде школ Москвы.