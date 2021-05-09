Ректор РХТУ Мажуга поздравил с Днем Победы легендарного летчика Киртока

Александр Мажуга. Фото: Дмитрий Бубонец

В воскресенье, 9 мая, ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны, героя Советского Союза, летчика-аса Киртока Николая Наумовича, который за время своей карьеры совершил свыше 210 боевых вылетов, а в прошлом году отметил свой столетний юбилей.

«С Праздником Победы, уважаемый Николай Наумович. В этот майский день хочется сказать особые слова благодарности за Ваш ратный подвиг, за то, что Вы жертвовали жизнью ради нас всех, ради будущего нашей прекрасной Родины. Вы - человек - легенда, участник героических событий времен Великой Отечественной войны», - говорится в поздравлении российского ученого.

Мажуга отметил, что за спинами героя Советского Союза лежит большая и насыщенная жизнь, которая уже успела стать частью общей истории всей страны. «Спасибо Вам за то, что отстояли нашу страну и подарили всем людям на Земле мирное небо», - обратился к ветерану ректор РХТУ.

Николай Кирток родился 6 декабря 1920 года в селе Мариновка Доманевского района Николаевской области, и попал на фронт в июле 1943 года на Курской дуге и в ходе сражений дошел до самого Берлина. Уже 1 мая 1945 года, как лучший летчик, молодой военный получил специальное задание лично от маршала Советского Союза Ивана Конева. За его успешное выполнение летчику было присвоено звание Героя Советского Союза. Вскоре Николаю Киртокову были вручены и другие награды – Золотая Звезда и орден Ленина.

Личную благодарность от маршала Ивана Конева летчики его звена также получили в дни Пражской операции, которая проходила 6 - 11 мая 1945 года, и за мужество, проявленное в боях на Эльбе 25 апреля 1945 года. Уже 24 июня 1945 года Николай Киртоков вместе со своими товарищами из восьмой гвардейской авиационной штурмовой дивизии участвовал в параде Победы.