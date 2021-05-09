Вассерман предложил объявлять в международный розыск зарубежных политиков за сравнение СССР с нацистской Германией

Анатолий Вассерман

Публицист Анатолий Вассерман предложил объявлять в международный розыск иностранных политиков, которые публично сравнивают СССР с нацистской Германии во время Второй мировой войны.

«Одной из мер противодействия политическому искажению – отождествлению целей и действий СССР и нацистской Германии – со стороны иностранных политических деятелей может стать объявление их в международный розыск со стороны России. Считаю, такая мера позволит убедительно донести до всего мира позицию нашей страны», - заявил Анатолий Вассерман.

Публицист поддержал законопроект, который ранее был принят Госдумой РФ 5 мая 2021 года, запрещающий постановку политики СССР в один ряд с нацистской Германией.

Вассерман отметил, что закон принят на основании того, что очевидную ложь пытаются навязать всему миру и прежде всего России.

По словам публициста, официальные представителей власти некоторых стран пытаются уровнять действия СССР и гитлеровской Германии по форме, не обращая внимание на их содержание.