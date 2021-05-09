Светлана Разворотнева передала московским ветеранам письма от детей. Фото: Сергей Харламов

Праздничная акция с участием детей «Письмо Победителю» прошла в Москве по инициативе члена Общественной палаты РФ и правозащитницы Светланы Разворотневой.

Юные москвичи передали свои послания правозащитнице, которые она с волонтерами доставила адресатам в День Победы.

«Пандемия продолжается, а возраст и состояние здоровья не позволяют ветеранам праздновать День Победы вместе с нами. Многие из них не имеют возможности даже пройти по улице и услышать добрые слова от москвичей, как это было раньше. Мы решили это исправить», - сказала Разворотнева.

Она отметила, что письма детей, их искренние и добрые слова, по-настоящему трогают ветеранов.

«Несмотря на продолжающуюся пандемию мы обязаны максимально вовлечь в празднование тех, от кого зависит будущее России – детей», - пояснила правозащитница.

В одном из писем восьмилетний Ваня рассказал ветерану о своем жизни и поблагодарил его за светлое настоящее.

«Дорогой дедушка-ветеран! Большое спасибо, дедушка, за то, что вы воевали и защитили нашу страну от фашистов. Если бы победили фашисты, меня, наверное, не было бы. Я живу очень хорошо, у меня есть родители, брат и собака. Я вырасту хорошим человеком и тоже буду защищать людей», - написал мальчик.

Ветеран ВОВ Николай Васильевич Панфилов получил «Письмо Победителю» необычным способом – его вместе с цветами передал волонтер, поднявшись на подъемном устройстве на уровень балкона. Светлана Разворотнева вместе с вокалистами - семилетней Ксенией Сосновой и военнослужащим Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия Сергеем Сажиным - поздравили его с Днем Победы. Под аккомпанемент баяна они исполнили песни военных лет: «Катюша», «Идет солдат по городу», «10 батальон» и «День Победы».