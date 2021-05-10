Российский ученый Мажуга рассказал, что нужно для развития в России экономики замкнутого цикла

Ректор РХТУ Мажуга призвал привлекать ученых для создания экономики замкнутого цикла. Фото: Даниил Головкин

Для того, чтобы твердые коммунальные отходы в России стали полноценной сырьевой базой для новой продукции, следует активнее вовлекать ученых и применять современные разработки в формировании экономики замкнутого цикла. Об этом в понедельник, 10 мая, сказал ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга в ходе встречи с жителями Северо-западного округа Москвы.

Ученые отметил, что экономика замкнутого цикла – это не просто утилизация мусора и переработка отходов.

- Ученые могут ответить, как организовать вторичное использование отходов и перерабатывать изделия в нужное сырье. Безотходное производство позволит сохранить природные ресурсы, не загрязнять окружающую среду. Именно научный подход позволит учесть способы утилизации, переработки и вторичного применения товаров или материалов еще на этапе их создания, - отметил Александр Мажуга.

Ректор отметил, что запуск экономики замкнутого цикла позволит государству войти в число мировых лидеров по решению проблем в области экологии. Ученый подчеркнул, что ситуация, когда твердые коммунальные отходы сжигаются, должна остаться в прошлом, а место накопленного вреда должна занять максимальная эффективность с точки зрения экономики и экологии.

По информации специалистов в данной области, разумное обращение со всеми видами отходов и переход к экономике замкнутого цикла приведет к росту российского ВВП примерно на 30 процентов.