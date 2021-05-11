В Москве временно изменили работу двух веток метро

В Москве из-за строительства новых станций метро временно изменено движение поездов на двух ветках Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях столичного метро по рабочим дням вводятся ограничения движения составов. Это необходимо, чтобы разгрузить транспорт на период закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии «Дубровка» - «Волжская». Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Участок «Волжская» – «Дубровка» «салатовой» ветки метро закрыт из-за строительства новых станций Большой кольцевой линии. В связи с этим до 10:00 в будни на участке «Котельники» – «Выхино» «фиолетовой» ветки решено было увеличить интервалы движения поездов. А на «розовой» ветке до 10:00 в рабочие дни составы временно не будут останавливаться на станции «Косино» (пересадочная с Таганско-Краснопресненской линией).

Кроме того пассажиров, приезжающих в центр из Московской области, попросили пользоваться электричками, чтобы снизить пассажиропоток в метро, передает Москва 24.

Также в пресс-службе добавили, что в настоящее время станции метрополитена справляются с увеличенным потоком пассажиров в первый рабочий день закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии, передает РИАМО.

Напомним, участок «Дубровка» - «Волжская» будет закрыт с 1 по 23 мая. Между этими станциями запущены бесплатные компенсационные автобусы.