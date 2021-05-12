Синоптик Росгидромета пообещал москвичам летнюю погоду

Москвичам пообещали летнюю погоду Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, как погода ожидает москвичей в ближайшие дни. По словам эксперта, до конца недели в столичном регионе установится летняя погода, температура воздуха днем даже превысит майскую норму.

«В Московский регион пришла летняя погода. Температура поднялась выше нормы... С 12 по 15 мая — облачно с прояснениями, местами грозы. Сегодня днём до +21 °С, в ночь на четверг — +10...+12 °С, завтра днем — +19...+22 °С. В ночь на пятницу — +8...+10 °С, в пятницу днем — +22...+24 °С, в субботу — +22...+24 °С», — цитирует синоптика RT.

Цыганков также добавил, что в воскресенье в регионе возможен дождь, а вот начало следующей недели уже порадует сухой и жаркой погодой. Синоптик не исключил, что температура воздуха может прогреться до 28 градусов.

Напомним, ранее на среду, 12 мая, в Москве и Московской области был объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 21:00 из-за сильного ветра, передает РИАМО.

Добавим, ранее сообщалось, что отопление уже отключили в 95% московских зданий. В работах по переходу на летний режим задействованы почти две тысячи сотрудников МОЭК, передает Москва 24.