В Подмосковье открылись круглосуточные пункты вакцинации от коронавируса

В Подмосковье открылись круглосуточные прививочные пункты Фото: Shutterstock

В Московской области открылись круглосуточные пункты вакцинации от коронавируса. Два прививочных пункта разместили на базе Домодедовской центральной городской больнице. Об этом рассказал главврач медучреждения Андрей Осипов.

Медик отметил, что порой из-за работы люди не могут попасть ко врачу в дневные часы. Именно поэтому новые прививочные пункты будут принимать пациентов в любое время суток.

«Мы понимаем, что работающим людям может быть сложно найти свободное время днем, и открыли пункты, где прививку будут делать в любое время суток», - цитирует Осипова телеканал «360».

Главврач добавил, что предварительная запись для прохождения вакцинации в больнице не требуется. Кроме того в любое время суток перед прививкой пациента осмотрит врач, который и определит, можно ли сейчас проходить вакцинацию и каким препаратом делать укол.

Отмечается, что на майских праздниках в Подмосковье также была протестирована услуга вакцинации в СНТ. Теперь дачники могут сделать прививку в Московской области, не зависимо от того, где они прописаны. При себе необходимо иметь только паспорт и полис ОМС, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».