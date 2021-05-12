Координатор «ЛизаАлерт» Леонов: школьники, ставшие жертвой травли, нуждаются в психологической поддержке учителей

Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов. Фото: пресс-служба «ЛизаАлерт».

Детям, подвергающимся регулярной травле в школе, остро необходима психологическая поддержка со стороны родителей и учителей. Об этом координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов заявил в эфире программы «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Комментируя события в казанской школе №175, Олег Леонов подчеркнул: важно не оставлять детей наедине с их проблемами.

- Учитель видит отношения в классе, что в нем происходит. Когда тебя травят, поддержка очень важна со стороны учителя. Важно не оставаться наедине с проблемой, - отметил Олег Леонов.

Напомним, 11 мая в школе №175 Казани 19-летний студент совершил нападение на учеников и учителей. Молодой человек пронес в здание оружие и открыл стрельбу. В результате нападения погибли девять человек: двое взрослых и семеро детей. Еще 18 школьников сейчас находятся в больницах города с ранениями разной степени тяжести. После трагических событий 12 мая в Татарстане объявлен Днем траура. Преступника задержали, напавший на школу молодой человек, по свидетельствам очевидцев, был нелюдимым и замкнутым. Кроме того, у парня имелся конфликт в коллективе. Именно это, по словам экспертов, могло послужить психологическим толчком к разыгравшейся трагедии.

По мнению Олега Леонова, в первую очередь тревожные сигналы в поведении подростка должны были заметить родные - родители и родственники. В таких ситуациях семья не должна оставаться в стороне и перекладывать ответственность за воспитание ребенка на школу и педагогов.

- Необходимо внимание как со стороны учителей, так и со стороны родителей, - отметил сотрудник «ЛизаАлерт». Олег Леонов напомнил, что при этом самое главное - не оставлять ребенка наедине с сетевыми компьютерными играми и Интернетом.

Уже известно, что стрелок, нападавший на школу в Казани, вел в социальных сетях дневник, в котором он написал, что собирается убить много людей. Такие вещи, предупреждают эксперты, тоже нельзя оставлять без внимания и вовремя реагировать на них, не допуская дальнейшего развития событий.