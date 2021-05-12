Герой России Роман Романенко предложил вернуть военным пенсионерам льготы по земельному налогу

Депутат Госдумы РФ, летчик-космонавт, герой России Роман Романенко. Фото: Андрей ИВАНОВ.

Летчик-космонавт, герой России Роман Романенко считает необходимым вернуть льготы по земельному налогу для военных пенсионеров. По его мнению, это одна из наиболее значимых мер поддержки, которую государству стоит возродить. Об этом член Комитета по обороне Госдумы РФ сообщил журналистам 11 мая в перерыве между заседаниями парламента.

Роман Романенко уверен, что вопрос о возвращении льгот по земельном налогу необходимо рассмотреть во исполнение социальных инициатив, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в ежегодном Послании к Федеральному Собранию. Сейчас решение о предоставлении этой меры поддержки принимается самостоятельно каждым субъектом РФ в зависимости от возможностей регионального бюджета. Это приводит к тому, что военные, выходящие на пенсию в разных уголках России, оказываются в неравных условиях.

- Прежде в ФЗ N 76 «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 было предусмотрено освобождение от уплаты земельного налога, но после норма была значительно урезана, хотя, по получаемым мною отзывам, была востребованной, - подчеркнул Роман Романенко. - Поэтому сегодня, в развитие социальных инициатив Президента по преодолению последствий пандемии, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о возвращении льгот в полном объеме.

Ранее Романенко выступил с инициативой ввести сертификаты для военных пенсионеров на первое трудоустройство после увольнения в запас. Герой России предложил выдавать материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. Эти деньги получат работодатели, принимающие к себе на работу военных пенсионеров. Таким образом предприятия и компании смогут компенсировать свои затраты на налоги и социальные выплаты. По словам космонавта, у военных пенсионеров часто возникают трудности в адаптации на гражданской жизни. Такие сертификаты станут хорошей материальной поддержкой и стимулом для работодателей принимать на работу бывших военных.

Недавно Романенко заявил о своем намерении баллотироваться в Госдуму VIII созыва. Герой России подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» по одномандатному округу №210 города Москвы. В Госдуме космонавт собирается представлять Юго-Запад столицы. В состав округа входят Ясенево, Южное и Северное Бутово, а также два района Южного административного округа - Южное и Центральное Чертаново.

Роман Романенко – летчик-космонавт, полковник Воздушных сил РФ, Герой России. Сын дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Романенко. Романеко-младший провел в космосе 333 дней, совершив два полета на орбиту, а также один выход в открытый космос. Завершив карьеру летчика, в 2015 году был избран депутатом Государственной Думы VI и VII созыва. Романенко представлял Самарскую, Оренбургскую и Ульяновскую области.