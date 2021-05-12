В Московском обществе детских врачей поддержали инициативу о строительстве 100 новых бассейнов

Инициативу Евгения Нифантьева о строительстве 100 новых бассейнов поддержали в Московском обществе детских врачей. Фото: Галина Бродская

Кандидат медицинских наук и член Московского общества детских врачей Ирина Фарбер поддержала идею о строительстве 100 новых бассейнов в течение ближайших пяти лет, которую накануне озвучил члена Общественной палаты России Евгений Нифантьев.

Ассистент кафедры детских болезней МГМУ имени Сеченова отметила, что наличие бассейна в шаговой доступности от дома и возможность свободно заниматься в нем играют значительную роль в вопросе сохранения здоровья детей, особенно после пандемии коронавирусной инфекции. Особую важность наличие бассейна приобретает в условиях, когда нет возможности вывезти малышей летом на море.

- У меня двое детей. Когда младший сын пошел на пение, то его педагог сразу нам сказал: бассейн – обязательно, поскольку ребенок часто болел. И плавание действительно нам помогло. Меня и саму отдали в секцию по плаванию в пять лет, - отметила Ирина Фарбер.

Она добавила, что следует снизить фармакологическую нагрузку на маленького пациента за счет немедикаментозной профилактики, то есть питания и занятий спортом. Здесь плавание в бассейне подходит идеально, ведь не дает жесткую физическую нагрузку. Если у ребенка нет аллергии на хлорку, то бассейн ему показан по определению.

Кандидат медицинских наук заключила, что наличие бассейнов во всех уголках российской столицы принесет огромную пользу в вопросах развития здоровья детей и его сохранения.