Доктор Румянцев предложил увеличить зарплату среднему и младшему медперсоналу в РФ

Руководитель центра имени Дмитрия Рогачева, доктор медицинских наук, известный онколог Александр Румянцев. Фото: Ольга МАКАРОВА.

Расходы на российское здравоохранение необходимо увеличить в два раза, считает основатель центра имени Димы Рогачева, академик РАН Александр Румянцев. Повышение финансирования позволит, в том числе, повысить зарплату младшему и среднему медицинскому персоналу. А это, в свою очередь, положительно скажется на качестве оказываемых медицинских услуг. Об этом известный детский онколог-гематолог заявил в своем поздравлении с Днем медицинской сестры.

- Поздравляю главных помощников врачей - медицинских сестер, которые сегодня отмечают профессиональный праздник. К сожалению, их заработная плата остается невысокой, что совершенно непростительно из-за высокой социальной, медицинской, человеческой значимости их труда. Убежден, что оклады среднего и младшего персонала необходимо увеличить. Чтобы меня не называли мечтателем, напомню свой рецепт, который точно сработает – увеличить расходы на здравоохранение в России в два раза. Этой суммы хватит, чтобы обеспечить достойный доход медикам, - подчеркнул доктор Румянцев.

Руководитель центра имени Дмитрия Рогачева рассказал, что сам когда-то начинал свою карьеру с позиции младшего медперсонала. Академик РАН отметил, что работа медсестер является важной и незаменимой, поэтому их труд должен быть оценен соответствующим образом.

- Я и сам с этого начинал. Сегодня многие недооценивают роль медсестер — но их труд имеет огромное значение: именно они работают с пациентами и воплощают в жизнь всю методику лечения, предписанную врачом. Любому доктору известно, что медицинская сестра - это в буквальном смысле правая рука и главный помощник; она обладает профессиональной, психологической и физической подготовкой. И, конечно, люди этой профессии должны получать более высокую зарплату, - отметил Александр Румянцев. - Этого мы надеемся достичь за счет увеличения финансирования здравоохранения.

Успешное лечение пациентов во многом зависит от четкой и слаженной работы медсестер, и пандемия COVID-19 это еще раз наглядно доказала.

Напомним, Международный день медицинской сестры во всем мире отмечается 12 мая. Всемирный статус этому дню присвоила коллегия Красного Креста: в 1971 году сестры милосердия из 141 страны решили объединиться в «Международный совет медсестер». Дата празднования этого дня была выбрана позднее, в январе 1974 года. 12 мая – это день рождения англичанки Флоренс Найтингейл, известной медицинской сестры. Флоренс спасала жизни людей на полях многих сражений, в том числе и во время Крымской войны.

Ранее доктор Румянцев заявил о своем намерении баллотироваться в Госдуму РФ. Детский онколог с мировым именем уверен, что в статусе депутата он сможет решить главные проблемы отечественной медицины. Румянцев подчеркивает, что многим медицинским учреждениям в нашей стране не хватает современного оборудования и квалифицированных специалистов. Ученый не раз акцентировал внимание на низком уровне финансирования отечественной медицины. В статусе депутата Госдумы он сможет повлиять на принятие многих решений на законодательном уровне.