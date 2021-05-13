Москвичи потратили майские праздники на экскурсии и обустройство дома

Среднесуточные обороты московских музеев и галерей в первые 10 дней мая выросли на 74,9% по сравнению с апрелем Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 по 10 мая во время нерабочих дней москвичи предпочли провести на экскурсиях, в музеях и парках, а также уделили время обустройству дома. Среднесуточные обороты московских музеев и галерей в первые 10 дней мая выросли на 74,9% по сравнению с апрелем и составили 29,1 миллиона рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Спрос на экскурсии вырос в 2,1 раза, среднесуточная выручка экскурсионных бюро за 1-10 мая достигла 1,8 миллиона рублей, - отметил заммэра. - Средняя дневная выручка парков отдыха и тематических парков в нерабочие майские дни составила 52,5 миллиона рублей и более чем вдвое превысила апрельские показатели».

По данным Аналитического центра Москвы, особой популярностью в майские праздники пользовались московские зоопарки и океанариумы. Их среднесуточный оборот с 1 по 10 мая составил 15,3 миллиона рублей, что в 2,5 раза выше средних показателей апреля.

«Во время нерабочей первой декады мая многие москвичи занимались мелким ремонтом, обустройством жилья и обновлением гардероба», - сообщил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

К примеру, дневную выручку увеличили:

- мебельные магазины - на 12%, до 493,1 млн. рублей;

- магазины штор - на 8,1%, до 31,3 млн. рублей;

- розничная торговля мебельной фурнитурой - на 14%, до 46 млн. рублей.

В магазинах одежды среднесуточные обороты выросли на 4% - до 366,8 млн. рублей.