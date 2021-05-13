На МЦД-4 построят самую длинную железнодорожную эстакаду столицы

В сентябре этого года в центре Москвы появится самая длинная железнодорожная эстакада. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В сентябре этого года в центре Москвы появится самая длинная железнодорожная эстакада. Строители уже монтируют ее последний пролёт. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарёв.

«Эстакада длиной более двух километров возводится в районе Москва-Сити, - рассказал заммэра. - Она станет частью соединительной ветки между Киевским и Смоленским направлениями МЖД. На сегодня готовы все опоры, идет монтаж последнего пролета. В июле уже планируется приступить к строительству остановочных пунктов на соединительной ветке».

По его словам, здесь разместятся четыре новые платформы. Все они будут работать на маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-4). Это станции Кутузово, Камушки, Поклонная гора, а также перспективная станция Ермакова Роща, которую планируют строить после 2024 года.

«При этом остановка Камушки расположится прямо на строящейся эстакаде и свяжет пассажиропотоки транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Деловой центр» и станции Тестовская МЦД-1», – добавил Андрей Бочкарёв.

Глава столичного Стройкомплекса отметил, что соединительная ветка обеспечит запуск МЦД-4, а также интеграцию Киевского направления МЖД с МЦК и связь между Киевским и Белорусским вокзалами. Кроме того, благодаря новому маршруту разгрузится метро и улицы в районе Киевского вокзала.