В Донском районе Москвы появился экобокс для сбора пластика и опасных отходов

Специальный бокс был установлен по инициативе члена Общественной палаты РФ и правозащитницы Светланы Разворотневой. Фото: Сергей ХАРЛАМОВ.

В Донском районе Москвы появилась экоточка для сбора вторсырья и отработанных источников энергии. Теперь местные жители смогут сдавать пластиковые крышки от бутылок и отжившие свой век батарейки для их последующей безопасной переработки. Специальный бокс был установлен по инициативе члена Общественной палаты РФ и правозащитницы Светланы Разворотневой.

- Открытие экоточки – символический жест, призванный популяризировать раздельный сбор и акцентировать внимание властей на необходимости создавать полноценные и современные пункты сортировки вторсырья в каждом районе столицы, - расскзала Светлана Разворотнева.

Экоточка не только позволит сохранить экологию, но и поможет детям-сиротам. Собранные колпачки от бутылок передадут волонтерам социально-экологического проекта «Добрые крышечки». А те, в свою очередь, направят их на предприятие по переработке пластика. Средства за полученное вторсырье завод перечислит в благотворительный фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам».

Светлана Разворотнева рассказала, почему важно утилизировать батарейки через специальные пункты приема. Выбрасывать отработанные источники энергии в обычные мусорные контейнеры нельзя ни в коем случае. Всего одна батарейка, разлагаясь, поражает опасными веществами 20 квадратных метров почвы. Собранные на экоточке батарейки передадут в Экоцентр «Сборка», откуда их отправят на перерабатывающий завод.