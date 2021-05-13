Летчик-космонавт Роман Романенко обсудил со студентами перспективы космического туризма

Летчик-космонавт Роман Романенко на встрече со студентами Московского государственного университета спорта и туризма. Фото: Иван СТЕПАНОВ.

Космический туризм - вопрос недалекого будущего, считает летчик-космонавт Роман Романенко. На встрече со студентами Московского государственного университета спорта и туризма 13 мая Герой России рассказал, что путешествия во вселенную могут стать реальностью уже в ближайшее десятилетие. Уже сейчас Роскосмос работает над разработкой кораблей и экипировки для космических туристов.

- В этом году мы отметили 60-летие со дня первого полёта человека в космос. Это одно из самых важных событий в истории всего человечества. Благодаря тому прорыву мы можем теперь исследовать космическое пространство, проводить опыты на орбите и даже отправлять туристов в космические путешествия. Правда, сейчас это называется «экспедиция-посещение» и доступно далеко не всем, - подчеркнул Романенко.

Летчик-космонавт рассказал, что параллельно с исследованием Вселенной Роскосмос развивает программы коммерческих путешествий в межзвездное пространство. Ученые и конструкторы разрабатывают звездолеты, экипировку и капсулы приземления, которые дадут толчок к развитию масштабного космического туризма.

- Пока только наша страна обладает рабочей моделью кораблей для отправки на МКС – и это значительное конкурентное преимущество России в сфере формирования космического туризма как отдельной отрасли, - отметил Романенко.

Во время встречи Романенко предложил ребятам поделиться своими идеями: как можно было бы развивать космический туризм? Студенты предложили построить специальные комплексы, в которых будущие космические туристы могли бы адаптироваться к особенностям жизни на орбите и условиям невесомости. Помогать им в подготовке могли бы специально подготовленные эксперты. Уже сейчас такие комплексы могли бы привлечь немало туристов, желающих испытать те же самые ощущения, которые испытывают космонавты на МКС.

Ранее Романенко рассказал о том, что высадка первых российских космонавтов на Луну осуществится приблизительно в 2030 году. Подготовка экипажа для первой в истории нашей страны пилотируемой экспедиции на эту планету уже началась. По словам Романенко, в отряде космонавтов был осуществлен набор именно под лунную программу. Летчики уже проходят подготовку, которая должна завершиться в ближайшие годы.

Герой России также спрогнозировал, что будет с российским сегментом МКС после 2030 года. По его словам, после отстыковки наша часть станции может продолжить работу. Россия рассматривает возможность использовать свой сегмент МКС в автономном режиме на орбите. Летчик подчеркнул, что наша страна развивает и другие космические проекты, добиваясь их максимальной эффективности. Например, летательные аппараты будут запускать на орбиту с помощью биотоплива, что снизит воздействие на окружающую среду.

Роман Романенко – летчик-космонавт, полковник Воздушных сил РФ, провел в космосе 333 дней, совершив два полета на орбиту, а также один выход в открытый космос. Завершив карьеру летчика, в 2015 году был избран депутатом Государственной Думы VI и VII созыва.