Доктор Румянцев: Чрезвычайную ситуацию с демографией в стране решит увеличение финансирования здравоохранения

Основатель Центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев на встрече с коллективом московского родильного дома №25. Фото: Ольга МАКАРОВА.

Выбраться из демографической ямы России поможет увеличение расходов на медицину. Государство должно выделять на развитие здравоохранения в два раза больше средств, уверен главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев. Об этом известный педиатр заявил на встрече с коллективом московского родильного дома №25.

Роддом №25 — один из старейших роддомов столицы, каждый год здесь появляются на свет около пяти тысяч малышей. При этом врачи медучреждения удерживают один из самых низких уровней материнской, перинатальной и детской смертности в стране.

Доктор Румянцев напомнил, что президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным Посланием к Совету Федерации, назвал демографическую ситуацию в стране чрезвычайной.

- Я уверен, что увеличение финансирования медотрасли в два раза позволит, если не решить, то улучшить ситуацию, - отметил академик РАН. По его мнению, повышение расходов на здравоохранение позволит поднять заплаты врачам и медсестрам, построить больше медучреждений, переоснастить российские больницы и поликлиники современным оборудованием и внедрить в них инновационные технологии. Все это, считает доктор Румянцев, сделает отечественную медицину более доступной и качественной по всей стране.

- У меня есть возможности, опыт, знания, чтобы осуществить все эти позитивные изменения, – уверен Румянцев, не так давно заявивший о своем намерении баллотироваться в депутаты Госдумы.

Сотрудники родильного дома поддержали Александра Румянцева.

- То, что вы доложили, нам близко, и мы будем рады, если у вас это получится, – высказалась заведующая роддомом №25 Надежда Самоделова.

Напомним, доктор Румянцев сообщил о своем намерении баллотироваться в Госдуму РФ VIII-го созыва в апреле этого года. Детский онколог с мировым именем уверен, что в статусе депутата он сможет решить главные проблемы отечественной медицины. Румянцев подчеркивает, что многим медицинским учреждениям в нашей стране не хватает современного оборудования и квалифицированных специалистов. Ученый не раз акцентировал внимание на низком уровне финансирования отечественной медицины. В статусе депутата Госдумы он сможет повлиять на принятие многих решений на законодательном уровне.

Ранее доктор Румянцев предложил увеличить зарплату среднему и младшему медперсоналу российских медучреждений. По его мнению, повышение финансирования здравоохранения положительно скажется на качестве оказываемых медицинских услуг. Руководитель центра имени Дмитрия Рогачева рассказал, что сам когда-то начинал свою карьеру с позиции младшего медперсонала. Академик РАН отметил, что работа медсестер является важной и незаменимой, поэтому их труд должен быть оценен соответствующим образом.